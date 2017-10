Mister Elia präsentiert sich der Welt

Elia Rohrbach ist 17 Jahre alt und sitzt von acht Uhr morgens bis Mitternacht vor dem Computer. «Mit nur wenigen Pausen», sagt Rohrbach. Was nach dem Horror aller Eltern von männlichem Nachwuchs tönt, ist in der Realität nur halb so wild. In seinem jungen Alter ist Elia Rohrbach schon ein alter Hase auf seinem Gebiet: Mit 7 Jahren zum ersten Mal im Internet, mit 11 das erste eigene Laptop, mit 12 die erste ­Videokamera, zwei Tage nach dem 12. Geburtstag der erste eigene Clip auf Youtube. Von da an gab es kein Zurück mehr.

Elia Rohrbach ist, was man den klassischen Digital Native nennt: ein digitaler Ureinwohner, ein Mensch, der eine Welt ohne Internet schlicht nicht kennt. Aber der Lysser surft nicht ziellos durch die zahllosen Social-Media-Kanäle, nein, er hat sich über die Jahre ein riesiges Know-how angeeignet und navigiert fachmännisch durch die endlosen Weiten des Webs. Als Mister Elia bespielt er seinen Youtube-Kanal, der aktuell von knapp 4000 Usern abonniert wird.

Selfie-Wahn

«Es ist einfach der Wahnsinn», sagt Elia Rohrbach über Youtube. «Dass jedermann der ganzen Welt seine Storys und seine Kreativität zeigen kann, ist einzigartig und bietet neue Möglichkeiten.»

Mister Elia nutzt das Instrument dafür, die Alltagssorgen der U-20er aufzugreifen und mit viel Witz und Ironie zu verfilmen. Er nennt sich denn auch ein «Comedy-Youtuber.» Vor einigen Jahren gab es in seinen Videos beispielsweise kurze Sketche zu sehen oder eine Abhandlung über die Benachteiligung von Jungs in der Schule.

«Mister Elia» blickt auf 5 Jahre Youtube zurück:

Später wurden Sujets wie zum Beispiel der Selfie-Wahn beliebt, erklärt Rohrbach: «Immer und überall das Mobiltelefon zu zücken, um sich selber zu inszenieren, finde ich schrecklich.»

Message statt Monolog

Als Kulisse für seine Videos dient sein Zimmer im Elternhaus in Lyss. Von der Idee bis zum Schnitt dauert eine Produktion rund drei Tage. «Ich will gutes Material mit einer Message publizieren, keine ungeschnittenen Monologe oder Schnellschüsse», sagt Elia Rohrbach.

Momentan hat er wenig Zeit für seinen Youtube-Kanal. Elia Rohrbach macht seine Leidenschaft zum Beruf und lässt sich zum Interactive Media Designer ausbilden, er befindet sich im dritten von vier Lehrjahren. «Die Schulprojekte nehmen viel Zeit in Anspruch.»

«Wir alle sind süchtig»

Mit 3800 Abonnenten gehöre er zur unteren Mittelschicht in der Youtube-Szene, sagt Rohrbach, «ich bin ein kleiner Fisch». Sein Ziel sei auch nicht zwingend, mit Youtube reich zu werden. «Ich muss Spass an der Sache haben. Wenn ich nur auf möglichst viele Klicks hinarbeite, kommt das nicht gut heraus.» Youtube-Millionär ist also nicht erklärtes Berufsziel von Rohrbach. Am liebsten würde er Moderator werden, mit Social Media als Teilzeitbeschäftigung.

In einem seiner aktuellsten Videos widmet sich der Youtuber Superhelden:

Elia Rohrbach bewegt sich zielsicher im digitalen Dschungel, mit persönlichen Daten geht er sparsam um. «Niemand weiss, was damit angestellt wird.» Offline ist er im Prinzip nur, wenn er schläft: Ja, er sei internetsüchtig, «aber wir alle sind süchtig». Er laufe deshalb nicht Gefahr, keine realen Freunde mehr zu haben, betont er. «Die Youtuber treffen sich übrigens auch in Fleisch und Blut.» (Berner Zeitung)