Nur frische Forellen werden blau

Forellen sind nicht blau. Aber man kann sie blau machen. Nicht, indem man ihnen Alkohol einflösst, sondern wenn sie mittels Blaukochen zubereitet werden – wobei das Wort «kochen» falsch ist. Die Forellen werden nicht gekocht, sondern in einem speziellen, heissen Sud gargezogen.

Forelle blau ist ein uraltes Rezept, über dessen Herkunft selbst Gastronomen rätseln. Zwar gibts diverse Ammenmärchen darüber: Etwa, dass deutsche Weinbauern im 15. Jahrhundert Wein in den Bodensee geschüttet und die Fische sich blau gefärbt haben. Die Farbe erhalten Forellen aber erst beim Garprozess. Dabei spielt Essig eine wichtige Rolle. Davon später.

Becken mit lebenden Fischen

Vor ein paar Jahrzehnten stand die Forelle blau noch in diversen Restaurants in Bern und Umgebung auf der Speisekarte. Heute kann man die Lokale an einer Hand abzählen. Zum Blaukochen eignen sich nämlich nur absolut frische Fische. Das heisst: Beim Bestellen einer Forelle blau ist der Fisch noch am Leben. Was wiederum bedeutet: Wirte, die Forelle blau anbieten, brauchen ein Wasserbecken. Das benötigt nicht nur Platz.

«Ein Becken mit lebenden Fischen ist auch mit einem zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden», sagt René Fiechter, Wirt im Restaurant Schloss Reichenbach an der Aare in Zollikofen. «Das Frischwasser läuft tagtäglich rund um die Uhr, und der Wassertarif ist nicht bescheiden.» René Fiechter ist einer der wenigen, die Forelle blau noch auf der Karte führen. In seinem steinernen, 1000 Liter fassenden Fischbecken hinter dem Restaurant halte er maximal 10 Kilo Forellen, wobei jede zwischen 280 und 300 Gramm wiege. Die Tiere bezieht er von der nahe gelegenen Forellenzucht.

Für die ältere Generation

«Die Forelle blau läuft bei uns gut. Aber es sind vor allem ältere Leute, die diese Spezialität bestellen, die Jüngeren kennen das nicht mehr», meint der Reichenbach-Wirt. Ähnlich tönt es aus dem Bären in Utzenstorf. Der ­Familienbetrieb Thommen führt dieses feine Gericht mit Bachforellen seit langer Zeit. Heute werde es vor allem von der älteren Generation geschätzt, meint Philipp Thommen.

Essig zum Blaumachen

Und so wirds gemacht – wobei die Zutaten für den Sud von Rezept zu Rezept variieren. Ein Beispiel:

1,5 Liter Wasser, 3 dl Weisswein, Karotten, Lauch, Rüebli, Zwiebel, Peterli, ein Lorbeerblatt, eine Gewürznelke. Alles zusammen aufkochen. Die Forelle nach dem Ausnehmen (von der Bauchseite her) durch ein Essigbad ziehen und in den nicht mehr kochenden Sud geben. Essig ist wichtig, damit die Forelle die bläuliche Farbe annimmt. Wichtig ist auch, dass der Fisch behutsam angefasst wird.

Blau wird die Forelle nämlich nur, wenn die Schleimschicht absolut intakt ist. Gar ist der Fisch, wenn sich die Rückenflosse leicht herausziehen lässt. Zum Gericht passen ­etwa eine braune Butter und Salzkartoffeln.

Gebogen und aufgerissen

Übrigens: Ein untrügliches Zeichen für die Frische der Fische ist, wenn die Forelle nach dem Garprozess gebogen und leicht aufgerissen ist. Fische, die bereits längere Zeit tot sind, biegen sich beim Garen nicht und kommen steckengerade auf den Teller.

In der Fachliteratur wird von Köchen berichtet, die mit einem Trick ihre Gäste täuschen. Mit einem Faden durch Kiemen und Schwanzflosse sollen sie die lange toten Forellen künstlich gebogen haben – wobei der Faden vor dem Servieren entfernt wird. Allerdings bleiben die feinen Löcher, die beim Durchziehen des Fadens entstanden sind, immer noch sichtbar.

(Berner Zeitung)