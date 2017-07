Selbstfahrendes Postauto für einen Tag in Bern

Normalerweise verkehrt das chauffeurlose Minipostauto im Rahmen eines Pilotprojekts in der Walliser Kantonshauptstadt Sion. Zu Demonstrationszwecken wird es gelegentlich aber auch auswärts präsentiert, wie am 1. August in Bern.

So können die Bernerinnen und Berner am Bundesfeiertag mit dem Smartshuttle eine Rund auf dem Waisenhausplatz fahren, wie Postauto am Donnerstag mitteilte. Die Techniker haben die Strecke auf dem Waisenhausplatz mit dem Smartshuttle abgefahren. Die Sensoren des Autos haben aus den Daten eine virtuelle Karte erstellt. So kann das Gefährt jederzeit seine eigene Position bestimmen und dem vorgesehenen Weg selbständig folgen.

Postauto testet seit Sommer 2016 den Einsatz von selbstfahrenden Autos in Sion. Bisher haben die beiden Testfahrzeuge mehr als 23'000 Personen befördert. Der Pilotversuch dauert offiziell bis Ende Oktober. Postauto überlegt sich nach eigenen Angaben, den Termin zu verlängern und das Angebot in Sion zu erweitern. (cla/sda)