So kann die Wohnung der Zukunft aussehen

Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine ganz gewöhnliche Dachzimmerwohnung in der Berner Länggasse. Viereinhalb Zimmer, weisse Wände, sichtbare Holz­balken, hell und modern, erst kürzlich renoviert.

Eine gewöhnliche Wohnung? Nein, das ist die Zukunft – davon sind Patrick Berchtold und To­bias Kluge überzeugt. Die beiden arbeiten für die Hubware AG, eine in Ittigen beheimatete «Smart Home Factory». Zu Deutsch: Die Firma entwickelt Lösungen für voll automatisierte, digital vernetzte Wohnungen und Häuser. «Kommen Sie, ich zeige Ihnen ein paar Beispiele», sagt Marketingleiter Berchtold.

Er hält den Zeigefinger in den kleinen Fingerscanner unter der Türklingel beim Wohnungseingang. In diesem Moment schaltet sich die Alarmanlage aus, die Jalousien fahren hoch, die Grundbeleuchtung geht an, und aus den Lautsprechern der Musik­anlage ertönt eine Frauenstimme. «Willkommen zu Hause!» Dann nimmt Patrick Berchtold einen Tabletcomputer zur Hand.

Mit einem Klick startet er im Bad die Waschmaschine. Mit einem weiteren Klick kann er die Kamera beim Hauseingang aktivieren, um zu sehen, wer dort klingelt. «Die einzelnen Funktionen lassen sich natürlich beliebig kombinieren», sagt Berchtold. Er geht ins Schlafzimmer, startet den «Ins Bett gehen»-Modus: Die Vorhänge schliessen sich, das ­Deckenlicht wird gedimmt, die Nachttischlampe eingeschaltet, und im Hintergrund ertönt entspannende Jazzmusik.

Das System denkt mit

Geräte, die sich aus der Ferne ansteuern lassen, gibt es schon seit einiger Zeit. «Bisher brauchte man aber für fast jedes Gerät eine eigene App», sagt Patrick Berchtold, «das ist nicht sehr benutzerfreundlich.» Deshalb seien Gesamtlösungen gefragt, damit sämtliche Geräte vernetzt und über eine einzige Benutzeroberfläche bedient werden könnten. Eine solche Oberfläche hat die Hubware AG geschaffen. Sie heisst Sarah und ist eine App, die sich via Smartphone oder Tablet ansteuern lässt.

Sarah – die Abkürzung für «Selbstständig arbeitendes rundum automatisiertes Haus» – führt nicht nur die Befehle ihrer Benutzer aus. Sie denkt auch mit, verwaltet alle erdenklichen Sensoren. Merkt ein Aussensensor zum Beispiel, dass es bald zu regnen beginnt, werden automatisch die Sonnenstoren hochgefahren, die Dachfenster geschlossen und die Abdeckung des Swimmingpools geschlossen.

«Es braucht eine gute Einführung und viel Übung, bis man das System im Griff hat.»



Linette Deane wohnte vier Tage

im Smart Home

Je nach CO2-Gehalt in der Wohnung wird die Lüftung reguliert. Oder sobald der Bewegungsmelder im Schlafzimmer am Morgen registriert, dass der Bewohner aufsteht, fährt das System behutsam die Beleuchtung hoch, aus der Musikanlage ertönt der Lieblingsradiosender, und in der Küche startet der Wasserkocher.

Ein Experiment

Gemäss einer Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts wird das Smart Home bei Neubauten bald Standard sein. Dass es sich bisher nicht durch­gesetzt hat, liegt auch am Preis. Die Installation kostet heute rund 40 Prozent mehr als eine herkömmliche Elektroverkabelung. «Je nach Ausstattung ist von 15'000 bis 200'000 Franken alles möglich», sagt Patrick Berchtold. Die Preise würden aber konti­nuierlich sinken.

Ein weiterer Nachteil war bisher, dass es erst wenige ansteuerbare Geräte gab. «Doch es werden immer mehr Geräte. Damit steigt auch die Nachfrage nach Smart-Home-Lösungen», so Berchtold. Auch würden sich immer mehr Leute bewusst, dass sich im Smart Home Energie sparen lasse, da die Geräte nur eingeschaltet sind, wenn sie wirklich benötigt werden.

«Je nach Ausstattung ist von 15'000 bis 200'000 Franken alles möglich.»Patrick Berchtold

Als die Hubware AG vor anderthalb Jahren gegründet wurde, zählte sie vier Mitarbeiter, heute sind es bereits vierzehn. Diesen Sommer wagt die Firma ein Experiment: Sie vermietet ihre Demowohnung im Länggassquartier über Airbnb. An Sierra Branch, Linette Deane und Morgan Kotsch zum Beispiel: Die drei jungen Leute aus dem Süden der USA, die im Moment auf Europa-Reise sind, lebten vier Tage in der Wohnung.

Kurz vor ihrer Abreise berichten sie am Tisch im Wohnzimmer von ihren Erfahrungen. Am Anfang sei es «a little bit challenging» gewesen, etwas herausfordernd, erzählt Linette Deane. Es brauche eine detaillierte Einführung und einiges an Übung, bis man das System im Griff habe. Jetzt, nach vier Tagen, sei es aber «awesome», grossartig. Oder, wie es Morgan Kotsch sagt: «Es ist ein Experiment, das zeigt, was in Zukunft alles möglich ist.»

Wie sicher ist das System?

Doch bei aller Euphorie: Alles, was übers Internet gesteuert wird, kann auch gehackt werden. «Ja, diese Befürchtung hören wir oft», sagt Tobias Kluge, der Technische Leiter von Hubware. Und ja, ein Hackerangriff lasse sich nie hundertprozentig ausschliessen. Doch würden bei diesem System alle Daten nur im hausinternen Server gespeichert, und falls sie übers Internet abgerufen würden, geschehe das über Passwortschutz und verschlüsselte Verbindung. «Das ist der grösstmögliche Schutz, den wir bieten können.»

Dann geht der Besuch langsam zu Ende. Auch Tobias Kluge und Patrick Berchtold müssen weiter. Bevor sie die Wohnung verlassen, müssen sie nicht nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Stattdessen hält Berchtold einfach den Mittelfinger in den Fingerscanner beim Ausgang. Er setzt damit die «Gehen»-Funktion in Betrieb. Die versehentlich offen gelassenen Fenster werden geschlossen, die Lampen gelöscht – und Putzi tritt in Aktion. Der Staubsaugerroboter. (Berner Zeitung)