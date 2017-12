Teures Ungemach für pflichtbewussten Lehrer

Sie sind unerbittlich. Den Mitarbeitenden der Securitas entgeht kein Fahrzeug, das vorschriftswidrig parkiert ist. Auch nicht jenes Auto, das am 18. März 2016 in Biel abgestellt ist, in der blauen Zone, in der Nähe eines Schulhauses. Es ist 11.44 Uhr, die Parkscheibe ist auf 10.30 Uhr eingestellt und die erlaubte Parkzeit überschritten. Keine Gnade: Dieser Autolenker wird gebüsst. Dass dahinter möglicherweise ein menschliches Drama und eine Notlage stecken, können die Wächter über die Parkiervorschriften nicht ahnen.

Der Automobilist, ein Lehrer, akzeptiert die Busse nicht. Er gelangt mit einer Beschwerde ans Regionalgericht Berner Jura-Seeland. Er habe sich in einer ausweglosen Lage befunden und keine Möglichkeit gehabt, eine Tageskarte zu kaufen und sich rechtskonform zu verhalten, begründet er. Auf der Poststelle Bözingen, wo er jeweils die Parkkarten beziehe, gab es am Morgen überraschenderweise keine zu kaufen. Das stand dort auf einem Aushang. Nach einer 20-minütigen Wartezeit seien ihm am Schalter die Ausführungen am Aushang bestätigt worden. Danach habe er zum Schulhaus fahren müssen, um den Unterricht pünktlich zu beginnen.

Das Regionalgericht in Biel trägt dem guten Glauben im März 2017 gebührend Rechnung. Vor allem wegen «des Pflichtbewusstseins des Beschuldigten, welches in der Vergangenheit überzeugend zum Ausdruck gekommen sei». Der Lehrer sei immer bemüht gewesen, seinen Pflichten als Autolenker nachzukommen. Auch an jenem Morgen auf der Poststelle Bözingen. Der Wille des Beschuldigten, «eine rechtmässige Situation herbeizuführen», sei vorhanden gewesen. Es sprach den Parksünder frei. Damit ist die Generalstaatsanwaltschaft nicht einverstanden und zieht den Fall vor Obergericht. Dieses zerlegt den Entscheid des Bieler Gerichts.

Es muss ein dramatischer Morgen gewesen sein. So jedenfalls schildert der Lehrer seine Notsituation in der Eingabe. Diese überraschende Situation auf der Post habe ihn in «tiefe Verunsicherung» gestürzt. «In dieser endlosen Warterei hatte ich Zeit, den unvorstellbaren, entsetzlichen Aushang neben dem Schalter anzustarren. Das musste ein Fehler sein und für mich irgendwie eine Lösung geben, bitte!» Und niemand konnte ihm helfen, auch nicht die Frau am Postschalter. Das schockierte ihn derart, dass er nun «ratlos und niedergeschlagen dastand – wie ein begossener Pudel». Es war für ihn absolut nicht erklärbar, wie ein so einfaches Problem nicht gelöst werden konnte. Für das Obergericht ist es kaum vorstellbar, wie jemand durch die Tatsache, dass keine Parkkarten verkauft werden, derart «geschockt, ratlos und niedergeschlagen» sein kann.

Das Obergericht stellt in seinem Urteil nicht in Abrede, dass der Mann ein «äusserst pflichtbewusster Lehrer ist, der sein eigenes pünktliches Erscheinen hoch gewichtet». Es kann auch nachvollziehen, dass die Schulklasse tatsächlich nicht die einfachste war. Und das Gericht zweifelt nicht daran, «dass der pädagogische Einsatz des Beschuldigten von Erfolg gekrönt war». All diese Umstände begründen, so das Gericht, jedoch keine «notstandsähnliche Situation». Eine einmalige Verspätung des Lehrers von wenigen Minuten hätte zudem den Anspruch der Klasse auf genügenden Grundschulunterricht kaum gefährdet.

Der Lehrer hätte die Situation einfach umgehen können, legt das Obergericht dar. Er hätte zum Beispiel schon am Vorabend auf dem Heimweg die Parkkarten kaufen können. Oder sich um Nachschub kümmern können, bevor die letzte Parkkarte aufgebraucht war. Oder einen Lehrerkollegen fragen. Oder zu einer anderen nahen Poststelle oder zu einem Automaten fahren und nicht 15 Minuten in der Schlange zu warten. Auf jeden Fall habe es genügend Alternativen gegeben. Damit hat der Lehrer, entgegen der Ansicht des Regionalgerichts, gerade nicht «alles Menschenmögliche» unternommen, um an die Parkkarte zu kommen und so das rechtswidrige Parkieren zu vermeiden.

Damit ist klar, dass an jenem Märzvormittag keine Notsituation vorlag. Das Obergericht heisst die Beschwerde der Generalstaatsanwaltschaft gut. Es bestraft den Lehrer mit einer Parkbusse von 60 Franken. Es geht nicht näher darauf ein, dass der Lehrer im Laufe des Vormittags auf der Parkscheibe seine Ankunftszeit vermutlich zweimal «korrigierte». Anders lasse sich nicht erklären, warum bei der Kontrolle der Securitas als Ankunftszeit 10.30 Uhr eingestellt war. Neben der Busse muss er die Gerichtskosten übernehmen: 1000 Franken für das Verfahren vor dem Regionalgericht und 600 Franken für jenes vor dem Obergericht. Mit diesen Gerichtsgebühren hätte sich der Lehrer fast 230 Tageskarten à 7 Franken kaufen können.

