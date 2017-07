Tram in Worb entgleist

Am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr entgleiste bei der Haltestelle Langenfloh zwischen Worb und Rüfenacht ein blaues Bähnli, wie «20 Minuten» berichtet. Auf verschiedenen Bildern von Leserreportern ist zu sehen, wie das Tram aus den Schienen gesprungen ist.

Laut Bernmobil-Sprecher Rolf Meyer lag die Ursache in einer nicht korrekt gestellten Weiche. Diese habe sich zwar gestellt, sei aber nicht in der Endlage gewesen, worauf es zur Entgleisung gekommen sei. Am Tram sei Schaden entstanden, Personen wurden allerdings keine verletzt.

Das Tram sei im Anschluss wieder auf die Gleise gestellt worden, worauf es selbständig ins Depot zurückfahren konnte. Allerdings musste die Strecke des blauen Bähnlis gesperrt und Ersatzbusse organisiert werden. (jaw)