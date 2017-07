Vier Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr auf der Autobahn A6 bei Kappelen: Ein Auto, besetzt mit vier Personen, fuhr von Biel herkommend in Richtung Bern, als es in einer Linkskurve auf Höhe Kappelen von der Fahrbahn abkam.

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern kollidierte das Auto zunächst mit der Aussenleitplanke und überschlug sich daraufhin mehrfach. Schliesslich kam es in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand und fing Feuer.

Der 25-jährige Beifahrer konnte das Auto selbständig verlassen. Ihm gelang es, den schwer verletzten Lenker und eine 29-jährige Autoinsassin aus dem brennenden Fahrzeug zu befreien, ehe dieses in Vollbrand aufging.

Der 49-jährige Lenker musste mit der Rega ins Spital geflogen werden und befindet sich in kritischem Zustand. Die vierte Person, eine 20-jährige Frau, war beim Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Sie und die beiden anderen Personen wurden verletzt mit drei Ambulanzen in Spitäler gefahren.

Die Autobahn A6 musste infolge des Unfalls zunächst in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Nach rund einer Stunde konnte die Fahrtrichtung Biel wieder freigegeben werden. Zwischen Lyss Nord und Lyss Süd in Fahrtrichtung Bern blieb die Sperrung noch bis 8.30 Uhr erhalten.

Im Einsatz standen neben mehreren Patrouillen und Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern drei Ambulanz-Teams, ein Rega-Team mit drei Mitarbeitenden und neun Angehörige der Berufsfeuerwehr Biel. (chh/pd)