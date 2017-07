Wo sich Literaten inspirieren liessen

Start: In der Länggasse, an der Fellenbergstrasse 10, vor einem schmucken Haus – den Blick nach oben zum einzigen Balkon gerichtet. «Meine neue Wohnung ist mit einem Balkon versehen, auch schrieb ich hier an einem veritablen Schreibtisch mal was ganz Neues», liess der Schriftsteller Robert Walser seine Brieffreundin wissen.

Hier wohnte er vom 3. Mai 1924 bis zum 2. November 1924. Das Haus an der Fellenbergstrasse 10 ist eine von fünfzehn Adressen in der Stadt Bern, an denen sich der Dichter innerhalb von nur fünfeinhalb Jahren niederliess.

Wege: Ein paar Schritte nur, und wir gelangen auf dem literarischen Spaziergang zu einem Haus an der Länggassstrasse 29, wo ein anderer Schriftsteller aufwuchs: Paul Nizon – «ich wurde von Walser geprägt» –, einer der bedeutendsten europäischen Autoren.

Er wurde 1929 geboren, als Walser bereits seit einem Jahr in der Waldau interniert war. Das Haus hat sich verändert, im Parterre zog 1979 die Schweizerische Bankgesellschaft ein; heute ist es eine UBS-Filiale.

«Meine Lieblingsgegend im Länggassquartier waren Donnerbühl- und Falkenhöheweg, ein Villenhügel mit Gärten», erinnerte sich Nizon vor ein paar Jahren. Jugenderinnerungen enthüllt der Autor unter anderem in seinem Buch «Im Hause enden die Geschichten.»

Zu Ende ist der Spaziergang aber noch nicht. Nach dem Abstecher in die Länggasse nehmen wir bequemlichkeitshalber den 12-er-Bus bis Zytglogge, mitten ins Unesco-Weltkulturerbe. Zu Fuss gehts die Kramgasse hinunter, bis zur Nummer 32. Im August 1926 vermietete die Bürolistin Wilhelmina Tschan hier ihre Mansarde an Robert Walser.

Dort blieb er nur vierzehn Tage, aber er wird an sechs anderen Adressen in der unteren Altstadt eingeholt, wo er Mansarden oder einfache Zimmer meist nur für kurze Zeit bewohnte: An der Kramgasse 19, wo sich heute das Uhrenatelier Uhrsachen befindet.

An der Gerechtigkeitsgasse 50 (Haus des ehemaligen Hospizes zur Heimat). Dann an der Gerechtigkeitsgasse 51 (Restaurant Arlequin). An der Nummer 29 blieb er fünf Monate. Hier schrieb Walser seinen letzten Roman, «Der Räuber».

Ein Schwenk in die parallel verlaufende Junkerngasse führt die Spaziergänger nicht nur zu zwei weiteren ehemaligen Walser-Wohnadressen (Nr. 26 und 29), sondern auch vor das Haus eines Giganten. Albrecht von Haller, Arzt, Forscher und Dichter, lebte von 1766 bis 1772 an der Junkerngasse 51.

In seinem berühmtesten Werk – «Die Alpen» – beschwört er das einfache Landleben und stellt das naturnahe Leben der Älpler den verdorbenen Sitten der Städter gegenüber. Das Unglück der Reichen erklärt er damit, dass einer umso unglücklicher sei, je mehr er besitze. Haller war sozusagen ein früher Alpentourismus-Förderer.

Literarischer Spaziergang von der Länggasse ins Melchenbühl

Weiter gehts, Abmarsch Richtung Nydegg. Die Gerechtigkeitsgasse 8 ist die Wiege eines der berühmtesten Lustspiele überhaupt: «Der zerbrochne Krug». 1802 war an dieser Altstadt-Adresse Heinrich von Kleist bei Freunden zu Besuch.

In der Wohnung hing ein Kupferstich an der Wand, der Kleist literarisch inspirierte. «Man bemerkte darauf einen Richter, der gravitätisch auf dem Richtstuhl sass. Vor ihm stand eine Frau, die einen zerbrochenen Krug hielt», schreibt Kleist in der Vorrede zum Lustspiel.

Der Spaziergang führt weiter über die Nydeggbrücke, rechts den Muristalden hoch, gemäss «New York Times» eine der zwölf schönsten Strassen Europas. Walser kommt einen in den Sinn: «Man braucht nicht viel Besonderes zu sehen. Man sieht so schon viel.»

Durch das Obstbergquartier Richtung Schosshalde, dann links in die Laubeggstrasse. Hinter Bäumen versteckt taucht an der Nummer 49 eine veritable Villa auf. Hier zog 1942 der damals 21-jährige Friedrich Dürrenmatt mit seinen Eltern ein. Er bewohnte die Mansarde.

«An die Wände malte ich Bilder, die nicht sehr gross waren, doch bedeckten sie mit der Zeit die Mauern und Decken vollständig», schrieb er 1947 in seinem Prosastück «Die Stadt.» Erst 1993 wurden die ­Bilder wiederentdeckt. Die Dürrenmatt-Mansarde wird heute – zeitlich befristet – an Personen vermietet, die in einem Kulturinstitut Berns tätig sind.

Ziel: Der letzte Teil der Stadtwanderung führt Richtung Schöngrün (schöne Aussicht auf die Alpen), am Zentrum Paul Klee vorbei, auf dem Melchenbühlweg bis zur Nummer 26. Auf diesem ländlichen Gut lebte von 1912 bis 1919 Hermann Hesse mit seiner Familie.

«Das Haus am Melchenbühlweg war nun eigentlich in jeder Hinsicht die Verwirklichung unserer Vorstellungen von einem idealen Hause», schrieb er in einer autobiografischen Notiz «Umzug». Hier entstanden die Werke «Rosshalde» und «Knulp» sowie die ersten Kapitel von ­«Demian».

Der Bernmobil-Bus 28 fährt uns von hier wieder in die Urbanität, an die Thunstrasse – wo Robert Walser auch Einzug hielt und schrieb: «Ich geniesse hier in Bern den Ruf einer ordinären Schreiberseele.»

Verpflegung: In der Länggasse das Restaurant Beaulieu; diverse Lokale in der Altstadt. (Berner Zeitung)