Aare knackt die 20-Grad-Marke

Es ist soweit: Nun kommen auch die weniger hartgesottenen Aareschwimmer zum Zug. Zum ersten Mal in diesem Jahr hat die Aare in Bern eine Temperatur von 20 Grad erreicht. Kurz nach 12.30 Uhr wurde die Marke beim Marzili geknackt.

Der diesjährige Saisonrekord lag bei 19 Grad, welche am späten gestrigen Dienstagnachmittag gemessen worden waren. In der Nacht sank die Wassertemperatur lediglich auf 18,88 Grad und stieg ab 8.30 Uhr immer weiter an.

Bei den angekündigten 36 Grad Lufttemperatur am Nachmittag dürfte das Wasser der Aare bis am Abend noch wärmer werden.