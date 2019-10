Aebersold und Flückiger sind Berner Sportler des Jahres

Die Orientierungsläuferin Simona Aebersold und der Mountainbiker Mathias Flückiger sind die «Berner Sportlerin» und der «Berner Sportler» des Jahres 2018/19. Aebersold gewann zwei Silbermedaillen (Staffel und Mitteldistanz) sowie eine Bronzemedaille (Langdistanz) an den Weltmeisterschaften in Ostfold, Norwegen. Flückiger wurde im Cross Country an der WM im kanadischen Mont-Sainte-Anne Zweiter.