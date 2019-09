Ältere Arbeitslose machen in Bern auf sich aufmerksam

Mit Franziska und Bruno Hulliger an der Kundgebung "Gegen Altersdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt" heute in Bern. Auch das sozial Klima muss mit den Wahlen vom 20. Oktober endlich besser werden! https://t.co/2VQAoSgiF1. @GrueneCH@Klimawahl2019pic.twitter.com/AeqpDQGSU4 — Regula Rytz (@RegulaRytz) September 19, 2019

Den Anlass mit Reden und Info-Ständen organisiert hatte die Gruppe «Arbeitslosigkeit 50 ». Es gehe nicht einfach um das Problem einiger weniger Pechvögel, sondern um ein gesellschaftliches Problem, betonte ein Redner.

Immer mehr Menschen seien von Aussteuerung und Altersarmut betroffen, hiess es in einer Medieninformation. Bereits fänden sich mehr als 60'000 über 50-Jährige in der Sozialhilfe wieder. Gehe es so weiter, müsse die öffentliche Hand und damit die Gesellschaft zusehends enorme Kosten tragen.

Es sei höchste Zeit für politische Antworten. Die 50 -Bewegung ist nach eigenen Angaben politisch unabhängig. Ein Redner hielt aber fest, dass es linke und Mitte-Parteien seien, die das Problem bereits erkannt hätten.