Als die Flieger vom Bantiger abhoben

In einer Scheune neben der Gärtnerei seiner Familie baute Hans Woodtli mit Freunden eigene Segelfliegermodelle. Damals in den 1930er-Jahren, als Segelfluggruppen wie Pilze aus dem Boden schossen. Er war 18-jährig und begeistert von der Fliegerei. So wurde der Ostermundiger zu einem der Flugpioniere aus der Region Bern.