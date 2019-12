Alt Bundesrat Schneider-Ammann ist jetzt Ehrendoktor

Das Uniorchester spielte die ersten Takte von Antonin Dvoraks achter Sinfonie, als die Rektoren und Würdenträger in feierlichen Talaren in den Casino-Saal schritten. Oben auf der Galerie standen stramm Mitglieder der Studentenverbindungen.

Mehrere hundert Gäste waren an die 185. Stiftungsfeier der Universität Bern gekommen. Ganz vorne sass auch der 67-jährige Alt-Bundesrat Johann Niklaus Schneider-Ammann (FDP). Er war einer von jenen acht Personen, die an diesem Samstagmorgen den Ehrendoktortitel - die höchste Auszeichnung, die die Uni vergibt - in Empfang nehmen durften.