Sport im Kino – mitten in der Nacht

Keine Schwalben

Früher hat Hug mit seinen Freunden bei sich in der WG die Superbowl geschaut. Da der Event in seinem Freundeskreis immer mehr Leute begeisterte, wurde die Wohnung irgendwann schlicht zu eng. «Da bin ich auf die Idee gekommen, eine grössere Location zu suchen», erzählt der 32-Jährige. Seit sieben Jahren organisiert er die Übertragung des Sportspektakels nun im Bubenberg.

Dieses Jahr treffen in Miami die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. «Ich bin sehr gespannt, wer gewinnt», sagt Hug. Experten erwarten ein enges Spiel. Zudem habe sich Hug gefreut, dass die zuletzt erfolgsverwöhnten New England Patriots früh aus dem Playoff ausschieden. Das Team aus Foxborough hat in den vergangenen Jahren nebst zahlreichen Superbowl-Gewinnen etliche Male mit Skandalen für negative Schlagzeilen gesorgt. «American Football ist im Allgemeinen ein wirklich fairer Sport», so Hug. Es gebe beispielsweise keine Schwalben wie im Fussball.

Friedliche Fankultur

«Im Football wird eine ganz andere Fankultur als im Fussball gepflegt», meint Hug. Bei den Football-Matchs gibt es keine Auswärts- und Heimsektoren. Die Zuschauer der gegeneinander antretenden Teams würden zusammen Spielzüge diskutieren oder über die komplizierten Regeln fachsimpeln.

«Ich habe noch nie von Auseinandersetzungen zwischen den Fans gehört», so Hug. Diese friedliche und familienfreundliche Fankultur habe er selbst schon bei einigen Spielen in der USA miterlebt. «Wie die Amerikaner sagen: Football is family», so Hug.

Kult hat auch die Halbzeitshow, in der normalerweise während 15 Minuten musikalische Unterhaltung geboten wird. «Ich kann mich an Auftritte von Prince oder The Who erinnern», sagt Hug begeistert. Die Acts bei der 54. Superbowl treffen hingegen weniger seinen Musikgeschmack. Jennifer Lopez und Shakira treten im Hard-Rock-Stadium auf. Die amerikanische Hymne vor der Partie singt Demi Lovato.