Arbeiten am Dach der Tissot-Arena laufen

Am Dach der Bieler Tissot-Arena sind die Arbeiten zur Sanierung der fehlerhaften Schweissnähte gestartet worden. Die «Place Publique» zwischen Fussball- und Eishockeystadion bleibt während der Arbeiten offen.

Im Mai war der Platz noch präventiv abgesperrt worden, nachdem zuvor an Schweissstellen an den Stahlträgern der Dachkonstruktion Unregelmässigkeiten festgestellt worden waren. In der Folge gaben Experten aber Entwarnung.

Nun haben die Sanierungsarbeiten begonnen, und sie sollen rund zwei Monate in Anspruch nehmen, wie die Stadt Biel am Donnerstag mitteilte. Aufgrund der Bauarbeiten und der provisorischen Abstützungen ist vorübergehend mit Einschränkungen zu rechnen.

Der Zugang zu den Sportstätten und zum Einkaufszentrum sei aber jederzeit gewährleistet. Nicht betroffen von den Problemen rund um die Schweissnähte ist das Dach des Eisstadions, wie stichprobenartige Kontrollen ergeben hätten.