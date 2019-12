Asino neben Casino

Vor rund einem Jahr verabschiedete sich das Lederwarengeschäft Ruffner vom Casinoplatz. Dann stand das Lokal an der Ecke zur Hotelgasse monatelang leer. «Ceci n'est pas un bar» stand während Monaten an der Innenwand geschrieben.

Jetzt aber ist es eine Bar. Geführt wird sie vom 30-jährigen Berner Gastronomen Silvan Hug. Der gelernte Koch arbeitete unter anderem in der Abflugbar an der Gerechtigkeitsgasse, in der Taube sowie in der Widder-Bar in Zürich. «Wir sind italienisch angehaucht», sagt er.