Auch im Klimajahr 2019 gibts ein Feuerwerk

Die Berner Stadtregierung will mit grosser Entschlossenheit gegen den Klimawandel vorgehen. Das machte der Gemeinderat Ende Mai deutlich, als er in corpore einen Aktionsplan zur Reduktion der Treibhausgase in der Stadt Bern vorstellte.

Die diesjährige 1.-August-Feier bleibt jedoch von gemeinderätlichen Sofortmassnahmen verschont. «In der Stadt Bern wird auch in diesem Jahr ein Feuerwerk gezündet», sagt Walter Langenegger, Kommunikationschef der Stadt Bern, auf Anfrage. Die Frage sei aber auch nicht traktandiert gewesen, fügt er an.