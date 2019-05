Auf Berner Ortsdurchfahrten gilt immer häufiger Tempo 30

Wer den Kanton Bern, seine Landschaften und Städte kennen lernen will, der kann einfach der Kantonsstrasse Nummer 6 folgen. Sie beginnt in Moutier im Berner Jura. Via Biel führt sie durch das Seeland und dann nach Bern. Auf dem Weg nach Thun streift sie das Emmental und führt dann weiter den Thuner- und den Brienzersee entlang. Schliesslich endet sie am Grimselpass. Oder umgekehrt.