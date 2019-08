Auto landet bei Selbstunfall auf dem Dach

Am Mittwoch um zirka 6 Uhr fuhr eine 34-jährige Autofahrerin auf der Kantonsstrasse von Burg in Richtung Murten. Auf der Höhe Leimera verlor sie aus noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Randleitpfosten und einem Stromkasten am rechten Strassenrand. Das Auto landete dabei auf dem Dach, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Freiburg heisst.