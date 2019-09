Auto überschlägt sich auf Autobahn – drei Verletzte

Der Normal- und der Pannenstreifen der Autobahn A1 in Richtung Zürich war nach dem Unfall während rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Es kam zu grösseren Verkehrsbehinderungen. «Wegen zahlreichen Schaulustigen staute sich der Verkehr auch auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bern», schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. So seien mehrere Autolenker festgestellt worden, die im Vorbeifahren mit dem Mobiltelefon gefilmt oder fotografiert hätten. Sie müssen mit einer Anzeige rechnen.

Nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern, einem Ambulanzteam und einem Notarztteam stand weiter die Berufsfeuerwehr Bern im Einsatz.