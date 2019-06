Autofahrer nach Selbstunfall im Seeland in kritischem Zustand

Ein Auto war in Ins auf der Schnellstrasse H10 in Richtung Gampelen unterwegs, als es auf Höhe der Unterführung, kurz nach dem Kreisel mit einer Mauer am rechten Strassenrand kollidierte. Das Fahrzeug geriet darauf auf die Gegenfahrban, prallte links in die Leitplanke und kam 200 Meter weiter zum Stillstand. Der Autolenker musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der Mann befinde sich in kritischem Zustand. Für die Dauer der Unfallarbeiten musste die Schnellstrasse H10 zwischen Gampelen und Ins in Richtung Ins während rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.