Balsigergut: So viel kostet der ÖV-Knoten

Die Balsigergut-Stiftung «beantragt die Streichung der S-Bahn-Station Kleinwabern aus dem Richtplan».

Die Eigentümerin der freien Matte ausgangs Wabern, auf der in Zukunft das verlängerte Nünitram in einer grossen Schlaufe wenden soll, machte schon letzten Herbst in einem Brief klar, dass sie vom geplanten ÖV-Knoten gar nichts hält. So nahe an den Haltestellen Kehrsatz-Nord und Wabern eine derart grosse Bahnanlage zu bauen, mache einfach keinen Sinn, doppelte Stiftungsratspräsident Thomas Aebersold im Juni nach. Derweil wiederum im Brief klipp und klar steht: Die Balsigergut-Stiftung «ist nicht bereit, für eine S-Bahn-Station Terrain zur Verfügung zu stellen».