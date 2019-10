BDP überholt die SVP, drei Neue im Gemeinderat

Die Zäziwilerinnen und Zäziwiler stellten am Sonntag ihren Gemeinderat neu zusammen – und dieses Mal hatten sie eine echte Wahl. Anders als vor vier Jahren, als sich lediglich fünf Kandidierende beworben hatten, genau so viele, wie es Plätze in der Behörde zu vergeben gab. Die Folge damals: Wer wollte, der durfte. Im Gegensatz dazu mussten sich die Ortsparteien heuer also ernsthaft messen lassen.