Bern, das Zentrum der Schlaraffen

Das Gebäude steht unauffällig in der unteren Altstadt an der Postgasse. Kaum etwas deutet darauf hin, was sich hinter den Mauern verbirgt. Irgendwie passend zur Organisation, die kaum einer kennt. Nur zwei Uhus geben einen Hinweis.

Der eine als Steinmosaik bei der Eingangstür, der andere als farbige Glasmalerei an der Lampe über der Hausnummer 10. Hinter dieser Türe beginnt das Uhuversum, die Welt der Schlaraffia Berna. Bei den Schlaraffen handelt sich um einen 1859 gegründeten Männerbund, der weltweit gegen 10'000 Mitglieder zählt.