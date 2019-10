Erster Fussgänger-Countdown beim Bahnhof

Das Thema «Fussgänger-Countdown» werde in vielen Schweizer Städten schon länger diskutiert. Bisher seien Vogel zufolge solche Countdown-Zähler in der Schweiz als unmöglich abgetan worden, weil die Lichtsignal-Anlagen nicht immer gleich ablaufen würden. «Ich habe den Nutzen immer gesehen und bin froh, dass wir dieses Projekt jetzt umsetzen können», sagt der Verkehrsplaner.

Kommt die Countdown-Ampel gut an, ist es laut Vogel denkbar, sie auch an anderen Orten in der Stadt zu installieren.