Berner Stadtrat segnet Leistungsvertrag mit Reitschule ab

Die Debatte zum Thema hatte das Parlament bereits vergangene Woche geführt. Die Abstimmung musste damals verschoben werden, weil die elektronische Anlage ausstieg.

Die SVP pochte vergeblich auf Nachbesserungen am Vertrag mit der Interessengemeinschaft Kulturraum Reitschule (IKuR), um die Sicherheit auf der Schützenmatte zu erhöhen und die Arbeit der Polizei zu erleichtern. Alle 16 Rückweisungsanträge wurden deutlich abgelehnt.

Der Leistungsvertrag sichert der Reitschule eine städtische Unterstützung von total 1,5 Millionen Franken in vier Jahren. Dabei geht es vor allem um die Mietkosten für die stadteigene Liegenschaft sowie um Nebenkosten etwa für Strom und Wasser. Im Wesentlichen fliesst also Geld von der einen Stadtkasse in die andere.