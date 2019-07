Berns Abstieg auf Platz neun ist ein kleiner Aufstieg

Jura, Wallis, Glarus, Uri, Solothurn, Graubünden, Freiburg: Auf den Spitzenpositionen rangieren nach wie vor dieselben Kantone, auch wenn Glarus und Uri die Plätze getauscht haben. Neu reiht sich Neuenburg vor Freiburg an siebter Stelle in die unrühmliche Rangliste derjenigen Kantone ein, die Geld aus dem nationalen Finanzausgleich erhalten. Der Kanton Bern, zuletzt auf Platz 8, macht Boden gut. Das zeigen die Zahlen, die der Bund am Dienstag veröffentlicht und den Kantonen zur Stellungnahme unterbreitet hat.