Klimaaktivistin Lena Bühler steht auf dem Helvetiaplatz. Nur zwei Aufkleber an einem Strassenschild erinnern daran, dass sich hier die Klimajugend jeweils zu ihren Streiks versammelt. «Make Love, Not CO2» und «Netto 0 bis 2030». Forderungen einer Bewegung, die in der Schweiz im Dezember 2018 startete und sich sofort im öffentlichen Bewusstsein niedergelassen hat.