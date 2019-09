Bigla gibt Produktionsstandort auf

Die Bigla stellt künftig keine Möbel mehr in Biglen her. Die Produktion wird nach Huttwil verschoben, in die Fabrikhallen der Novex, eines Büroausstatters mit Sitz in Luzern. «Zwei Traditionsunternehmen bündeln ihre Kräfte», setzten die beiden Firmen gestern über ein gemeinsames Communiqué. Was im Klartext bedeutet: Die Novex übernimmt die Bigla Office AG, rund 30 Arbeitsplätze werden vom Süd- an den Nordrand des Emmentals verlegt. Mit dem Umzug endet die über 100-jährige Geschichte der Möbelproduktion in Biglen.