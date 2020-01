Bis Ende April gibts noch Schnitzel im Frohsinn

Das Wohn- und Geschäftshaus an der Kramgasse 59 und an der Münstergasse 54 ist renovationsbedürftig. Ab Mai wird die Eigentümerin – die Burgergemeinde – es sanieren lassen. Betroffen sind zwei Unternehmen: Auf der Seite Münstergasse betrifft es das Restaurant Frohsinn. Dieses bietet währschaftes Essen: In den Onlinekommentaren im Internet wird oft das Wiener Schnitzel gelobt.