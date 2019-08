BKW übernimmt zwei weitere Firmen in Deutschland

Der Energie- und Infrastrukturkonzern BKW baut in Deutschland sein Geschäft in den Bereichen Bauphysik, Energieberatung oder Brandschutz weiter aus. Die Berner übernehmen dazu die in Buxtehude im Bundesland Niedersachsen ansässigen Unternehmen KFP Ingenieure und KFP Ingenieure Brandschutz.