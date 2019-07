BLS lässt die Pendler umsteigen

Vom Samstag an sind die S3, die S31, die S4 und die S44 zwischen Belp und Bern-Weissenbühl total gesperrt. Anstelle der Züge fahren Ersatzbusse. Für gut zwei Wochen.

Die BLS als Bauherrin hat den Unterbruch von langer Hand vorbereitet. Und bereits darauf hingewiesen, als sie vor gut einem Monat vor den Medien die geplanten Arbeiten am Bahnhof Wabern an der Doppelspur zwischen Kehrsatz-Nord und Wabern erläuterte.

Schnellerer Bus

Eine Überraschung gab es trotzdem, als das Unternehmen in den letzten Tagen nochmals breitflächig Flugblätter streute: Die Züge werden nicht nur durch einen Bus ersetzt, der sämtliche Stationen unterwegs bedient und bereits in Bern-Weissenbühl endet. Neu gibt es auch eine Verbindung, die nach Belp-Steinbach ohne Halt bis zum Bahnhof Bern durchfährt. Analog zu den beschleunigten Zügen der S4 und der S44, die in diesem Abschnitt sogar überhaupt keinen Stopp einlegen.

Das spart zum einen Zeit. So brauchen die Pendler im schnellen Bus von Belp zum Bahnhof Bern nur 12 Minuten mehr - weil der Zug nur 13 Minuten unterwegs ist, dauert die Fahrt allerdings immer noch fast doppelt so lange wie nach regulärem Fahrplan.

Zum andern gelangen die Reisenden dank der schnellen Busse nun direkt ins Stadtzentrum. Das Umsteigen auf die S-Bahn in Bern-Weissenbühl bleibt ihnen erspart.

In den vergangenen Monaten hat die BLS den Abschnitt wegen der Bauarbeiten schon mehrfach vorübergehend gesperrt. Dabei setzte sie stets nur auf den langsamen Ersatzbus.

Mit dem neuen Angebot komme man einem Bedürfnis der Kunden nach, sagt Sprecher Stefan Dauner. Ob dies auch für die noch anstehenden wieder nur kurzzeitigen Sperrungen so vorgesehen ist, steht noch nicht fest. Das hänge, so Dauner, von der Nachfrage in den zwei nächsten Wochen ab.

Flüssigerer Verkehr

Von den Bauarbeiten werden die Reisenden letztlich profitieren. Die Doppelspur und der neue Bahnhof Wabern werden den Verkehr auf der Linie durchs Gürbetal verflüssigen. Wabern bekommt zudem eine grosszügigere, freundlichere Station.