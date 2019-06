Brand an Fassade des Postparc-Gebäudes

An der südlichen Fassade des Berner Postparc-Gebäudes ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Der Alarm ging bei der Berufsfeuerwehr Bern kurz nach Mitternacht ein. Das Feuer war an der Bogenschützenstrasse 9 im unteren Bereich ausgebrochen und sorgte für eine starke Rauchentwicklung, wie die Berufsfeuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte.