Brand in Autounterstand gelegt

An der Badimatte in Kirchberg brannte der Autounterstand. (Quelle: Google Maps)

In der Nacht auf Montag hat in Kirchberg ein Autounterstand gebrannt, es ist davon auszugehen, dass das Feuer gelegt wurde. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung mit.

Kurz nach 03:50 Uhr, ging die Meldung bei der Kantonspolizei ein dass an der Badimatte ein Autounterstand brenne. Die ausgerückte Feuerwehr konnte das Feuer an der Ecke Badimatte/Eystrasse rasch löschen sowie ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Am Unterstand entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Die Fahrzeuge, die sich beim Brandausbruchs im Unterstand befunden hatten, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Feuer in der Nacht durch unbekannte Täter gelegt. Die Kantonspolizei Bern sucht deshalb Zeugen. Personen, die in der Nacht auf Montag Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter 031 634 41 11 zu melden. (sma/PD)