«Brexit ist ein Krieg der Zermürbung»

John Bercow, ist es Ihnen verleidet, über den Brexit zu sprechen?

Nein.

Warum nicht?

Der Brexit ist einfach ein zu wichtiges Thema. Es hat sich aber in der Debatte gezeigt, dass Menschen dazu tendieren, an ihrem Gesichtspunkt festzuhalten und diesen immer und immer wieder zu wiederholen. In diesem Sinne ist es ein Krieg der Zermürbung, der hier stattfindet.