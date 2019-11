Daniel Schmied übernimmt Leitung des Spitals Münsingen

Bei Bedarf soll das Leistungsangebot angepasst, insbesondere soll die Geburtshilfe gestärkt werden. Mit einer standortübergreifenden Zusammenarbeit strebt die Spitalgruppe eine nachhaltige Entwicklung an.

So wird in Münsingen seit Juli die Chirurgie durch den Chefarzt der Chirurgie des Tiefenauspitals geleitet. Die Zusammenarbeit mit Partnern in der Region Münsingen, die das Leistungsangebot ergänzen, wird laut Insel Gruppe weiterverfolgt.

Zur Insel Gruppe gehören nebst dem Berner Inselspital das Stadtspital Tiefenau in Bern und die Landspitäler Münsingen, Belp, Aarberg und Riggisberg. Am den sechs Standorten beschäftigt die Spitalgruppe knapp 11'000 Mitarbeitende.