Das älteste Modehaus der Stadt Bern schliesst

Schon Bonaparte hätte sich bei Fueter einkleiden können. Denn zwei Jahre bevor Napoleon 1798 die Berner Staatskasse plünderte, gründete Johannes Fueter 1796 sein Tuchwarengeschäft in der Stadt Bern. 223 Jahre lang wurden bei Fueter edle Stoffe und Designerkleider verkauft. Jetzt ist Schluss. Ende September schliesst das traditionsreiche Geschäft am Theaterplatz 3.

Der Name Fueter ist bis heute geblieben, obschon es die Familie bereits vor Jahrzehnten verkauft hat. In den letzten 25 Jahren war Michel Noble Inhaber der Fueter AG. «Ich bin jetzt 75-jährig, und irgendeinmal habe ich es verdient, in den Ruhestand zu treten», sagt er. Sein Sohn habe das Geschäft nicht übernehmen wollen.

«Ich habe lange einen Nachfolger gesucht, aber ohne Erfolg.» Er sei traurig über die Schliessung. «Wenn ich 50-jährig wäre, würde ich weitermachen, obschon es im Bekleidungsmarkt in den letzten Jahren schwieriger geworden ist. Die Konkurrenz ist grösser geworden, und das Internet hat auch uns geschadet», sagt Firmeninhaber Michel Noble.

Damenabteilung vergrössert

Als er vor 25 Jahren das Geschäft übernommen habe, sei es «super gelaufen». Michel Noble, in Bern aufgewachsen, war zuvor in der Geschäftsleitung des Kleiderhauses Frey tätig. Das Fueter-Geschäft gehörte vor Nobles Übernahme dem Bekleidungshaus Ritex in Zofingen. Beteiligt gewesen sei auch die Firma Beldona.

Noble war es dann auch, der das Sortiment erweitert hat. «Ich habe die Damenabteilung vergrössert, eine ganze Etage im Untergeschoss, und Schuhe und Accessoires eingeführt.» Er habe auch darauf geschaut, dass er Labels anbiete, die es in der Stadt Bern sonst nirgends gebe. «Spezialisiert waren wir auch auf Fracks, Smokings und Cuts.» Bei Fueter gab es auch auf Mass geschneiderte Garderoben.

Die Stammkundinnen und -kunden hat Michel Noble letzte Woche schriftlich über die Schliessung des Geschäfts informiert und sich für ihre Treue bedankt. Darunter befinden sich viele honorige Persönlichkeiten.

Noble spricht von Bundesräten, von Leuten, die Häuser in Paris, London und Monaco haben und jeweils gleiche Kleider in mehrfacher Menge für jeden Wohnsitz eingekauft haben. Es gebe auch jene Leute, die ihr Bedauern per Telefon ausdrücken würden, «aber wenn alle, die es bedauern, ins Geschäft gekommen wären...».

Mit der Schliessung verlieren neun Angestellte ihren Job am Theaterplatz 3. «Für ihre Treue und als Goodwill habe ich ihnen eine Prämie versprochen.»

Ehre vom Herzog von Kent

Prämiert wurde auch MichelNoble. 1999 gewann er mit seiner Fueter AG den British Menswear Guild. Das ist ein europaweit ausgeschriebener Wett­bewerb für PR, Werbung und Warenpräsentation für britische Bekleidung. «Im Restaurant Lorenzini machten wir damals ein Breakfast at Tiffany’s. Wir haben den Laden auf Britisch umgestellt, alles fotografiert und eingeschickt», erzählt Noble.

120 Teilnehmende aus 12 Ländern hätten am Wettbewerb mitgemacht, «und dann kam der Bescheid, dass wir gewonnen haben.» Er erhielt eine Einladung nach London. «Ich war zu einem Bankett eingeladen und erhielt den Preis aus den Händen Seiner Königlichen Hoheit, des Duke of Kent – so etwas kann man nicht kaufen», sagt Noble nicht ohne Stolz.

Fueter, der Filmschauspieler

Was der Firmeninhaber nach der Schliessung macht, sei noch offen. Eine Weltreise? Noble schüttelt den Kopf. Jedenfalls pflege er noch Kontakt zu Urs Fueter, einem Sprössling der Gründerfamilie, der aber nie selber das Geschäft geführt habe. Der berühmteste Fueter war dessenVater Willy (1909–1962). Nach einem Studium der Nationalökonomie ging er nach England und spielte dort Theater.

1948 kam Willy Fueter zurück in die Schweiz und übernahm das Modehaus Fueter von seinem Vater. Nebenbei war er in der Schweiz als Schauspieler im Einsatz, unter anderem in mehreren Gotthelf-Filmen. Als Anwalt agierte er in «Ueli der Pächter» mit Hannes Schmidhauser und Liselotte Pulver. Eine Nebenrolle hatte Willy Fueter in einem mit zwei Oscars prämierten US-Streifen: «Der längste Tag» (1962), mit Weltstars wie Henry Fonda, John Wayne, Sean Connery und Robert Mitchum.

Philip Morris zieht ein

Die Nachfolgerschaft im Gebäude am Theaterplatz ist geregelt. «Ich bin glücklich, dass wir mit der Firma Philip Morris und dem in der Schweiz entwickelten Tabakprodukt Iqos eine gute Nachfolge für die Nutzung dieses Standortes haben», sagt Michel Noble. Von Philip Morris war am Montag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. (Berner Zeitung)