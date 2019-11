Das Blei wird entfernt

Früher knallte es regelmässig im Sensegraben, in der Nähe der Sodbachbrücke. Heute ist es ruhiger geworden. Der Schiessplatz des Militärs ist seit 2012 nicht mehr in Betrieb. Was von den Schiessübungen der Schützen zurückbleibt, ist eine Menge Munition im Boden.