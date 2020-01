Das La Nonna wird chinesisch

Wer bei chinesischem Essen an süss-saures Poulet, Frühlingsrollen und Szechuan-Rind denkt, der wird ab Februar in der Speichergasse eines Besseren belehrt: Nudelmaster Wang Baosheng aus China zieht in der Schauküche des neuen Restaurants Qin frische Nudeln. La’mian nennt man diese Technik.