Das letzte Jahr in der kleinen Gesamtschule

Sie hat eine lange Geschichte, sie ist im nächsten Sommer aber selbst Geschichte: die kleine Gesamtschule der Gemeinden Deisswil (85 Einwohner) und Wiggiswil (102 Einwohner). An den Gemeindeversammlungen in den nächsten Wochen passen die Stimmberechtigten die Organisationsreglemente an, wo es um die Schulstandorte geht.