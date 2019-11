Das letzte Zuhause auf dem Bauernhof

Das Kämpfen hat sich gelohnt. Am Badweg 5 in Moosseedorf ist endlich Ruhe eingekehrt. Leise geht es an diesem kalten und nebligen Novembermorgen dennoch nicht zu im Seniorenhuus. Daniel Burkhalter, der Leiter des Seniorenheims, steht im künftigen Wohnzimmer des Hauses. Das lässt sich aber noch nicht erkennen. Bis Ende Dezember wird hier umgebaut. «Wir sind noch nicht ganz am Ziel. Aber kurz davor», sagt er und lächelt. Dass ein langer und steiniger Weg hinter ihm und dem Pflegeheim liegt, merkt man ihm heute nicht mehr an.