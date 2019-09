Zumindest Stefanie Peter, als Musikerin bekannt unter dem Namen Steffe la Cheffe, erlebt es so. Auf Einladung der IG Graber diskutiert sie mit einem Kreis Gleichgesinnter darüber, wie die Altliegenschaft zu einem Quartier- und Kulturzentrum für das Liebefeld werden könnte.

Der Zeitpunkt scheint den Verfechtern dieser Idee günstig zu sein: Seit Anfang Woche ist die Gemeinde Köniz Besitzerin des Areals, zu dem neben der alten Fabrik auch ein paar Nebengebäude, ein Innenhof sowie leicht abgesetzt auch die ehemalige Fabrikantenvilla gehören.

Gekauft hat Köniz die Liegenschaft vom Apothekerverband Pharmasuisse. Dieser hatte für das Areal, auf dem bis Ende der 1980er-Jahre die Graber AG eine Kaffeerösterei betrieb und mit Kolonialwaren handelte, keine Verwendung mehr.

Als die Gemeinde Mitte August über das Geschäft informierte, nannte sie die strategisch gute Lage als Grund für den Kauf. Ob sie dafür tatsächlich 5 Millionen Franken ausgegeben hat, wie im Quartier herumgeboten wird, wollen die Verantwortlichen auf Nachfrage nicht weiter kommentieren.

Geeignet für den Jugendtreff

Vom guten Standort mitten im Liebefeld ist auch in der Gesprächsrunde immer wieder die Rede. Immerhin entsteht auf dem nahen Areal am Thomasweg in den nächsten Jahren eine neue, verdichtete Siedlung, Ähnliches ist mittelfristig auch jenseits des Bahngleises auf den Parzellen von BLS und Gemeinde geplant.

In dieser Situation, hält auf dem Podium Reto Käser fest, sei ein Platz, an dem man sich zwanglos treffen könne, umso dringender. In seinen Worten: «Das Quartier braucht ein Wohnzimmer, einen Seelenerholungsraum.»

Käser argumentiert nicht zuletzt auch als Kinder- und Jugendarbeiter, der nicht weit entfernt im knallroten Pavillon des Köli-Treffs arbeitet. Dieser platzt nicht nur aus allen Nähten, er wird auch weichen müssen, wenn Gemeinde und BLS dereinst bauen. Das grosszügige Graber-Areal eigne sich als Alternative bestens, sagt er.