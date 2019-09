Das sagen Kunden zum frisch renovierten Loeb

In einem waren sich am Mittwochvormittag alle befragten Kundinnen und Kunden einig: Der frisch umgebaute Loeb wirkt freundlich, einladend, hell. «Mehr Wohnzimmer als Warenhaus», findet etwa René Binggeli aus Schüpfen, «ich mag, dass zwischen den Kleiderständern Platz gelassen wurde und nicht so ein ‹Gnusch› ist», meint Margaritha Staudenmann aus Gümligen.