Das sind die Fakten zur 20-Grad-Marke

Es ist soweit: Nun kommen auch die weniger hartgesottenen Aareschwimmer zum Zug. Zum ersten Mal in diesem Jahr hat die Aare in Bern eine Temperatur von 20 Grad erreicht. Kurz nach 12.30 Uhr wurde die Marke beim Marzili geknackt.

Der diesjährige Saisonrekord lag bei 19 Grad, welche am späten gestrigen Dienstagnachmittag gemessen worden waren. In der Nacht sank die Wassertemperatur lediglich auf 18,88 Grad und stieg ab 8.30 Uhr immer weiter an.

Hier sehen Sie die Entwicklung der Aaretemperatur seit Jahresbeginn:

In den vergangenen zehn Jahren wurde die 20-Grad-Marke nur im Jahr 2017 früher geknackt, nämlich bereits am 19. Juni. Vor zehn Jahren mussten sich die Berner sogar bis Mitte August gedulden. In der untenstehenden Grafik fällt jedoch sofort ins Auge, dass in diesem Jahr die 20-Grad-Marke bereits am Mittag erreicht wurde, während in den anderen Jahren dies erst am Nachmittag der Fall war.

Wie früh im Jahr das Thermometer über 20 Grad kletterte, war in den vergangenen zehn Jahren jedoch kein Gradmesser für die Anzahl Stunden, in denen die Aare wärmer als 20 Grad war. So waren es etwa im Jahr 2011, als die Aare am 28. Juni die 20-Grad-Marke knackte, 130 Stunden. 2009, als die Aare erst am 15. August 20 Grad warm wurde, waren es 10 Stunden mehr. Im vergangenen Jahr mit dem Hitzesommer waren es 882 Stunden.

Ebenfalls im vergangenen Hitzesommer wurde der Höchstwert von 23.41 Grad vom Jahrhundertsommer 2003 überschritten. Die Aare wurde 23.80 Grad warm.

Ob es in diesem Jahr erneut einen Rekord zu vermelden gibt? Heute wohl kaum. Aber bei den angekündigten 36 Grad Lufttemperatur am Nachmittag dürfte das Wasser der Aare bis am Abend noch wärmer werden. (flo, sih, mbb)