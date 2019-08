Der 100-Meter-Grill zum 1. August

Zur Abkühlung lockte das beliebte Wasserspiel auf dem Bundesplatz. Zudem öffneten Berner Sehenswürdigkeiten wie der Erlacherhof oder der Zytglogge ihre Türen. Im Berner Münster erschallten Jodlerklänge. Im Gegensatz zum Vorjahr stand dieses Jahr wieder das traditionsreiche Feuerwerk auf dem Gurten auf dem Festprogramm.

Alle Bewohner machen die Schweiz aus

In seiner 1. August-Ansprache richtete sich Stadtratspräsident Philip Kohli (BDP) im Festzelt auf dem Bundesplatz explizit an alle «sich in der Schweiz zuhause Fühlende». Alle Bewohnerinnen und Bewohner zusammen machten die Schweiz aus, und jeder identifiziere sich schlussendlich mit der Gemeinschaft, in der er sich bewege.

Als schweizerisch-italienischer Doppelbürger sei er stolz darauf, dass die Stadt Bern mit der Ausländermotion ein Instrument geschaffen habe, das «trotz der noch geringen Wirkung» den Ausländerinnen und Ausländern, die hier lebten, arbeiteten und Steuern bezahlten, eine Mitbestimmung ermöglicht.

Plädoyer für öffentlichen Raum in Biel

Die Stadt Biel hatte die Bevölkerung bereits am Mittwochabend zur Bundesfeier geladen. Als 1. August-Redner trat der Künstler Thomas Hirschhorn auf, der auf dem Bieler Bahnhofplatz im Rahmen der Schweizerischen Plastikausstellung noch bis am 8. September die interaktive «Robert Walser-Sculpture» betreibt.

Der in Paris lebende Schweizer Künstler rief die Bieler Bevölkerung dazu auf, den öffentlichen Raum zu verteidigen - «als freier Ort, wo Konfrontation und Dialog stattfinden können.» Der öffentliche Raum sei vielerorts in Gefahr, so etwa in Städten wie London, «wo fast alles privatisiert und gesäubert wird.»