Der Einzelkämpfer vom Löchligut

Am äussersten Zipfel des Nordquartiers reihen sich knapp achtzig kleine Häuser mit Satteldach aneinander. Abgeschieden am nördlichen Aarehang, durch das Industriegebiet Wankdorf von der Stadt abgetrennt. Die städtebauliche Abspaltung des Wohnquartiers wird durch dessen Postleitzahl noch verdeutlicht: Diese lautet 3048 Worblaufen, obwohl das Löchligut politisch zur Stadt Bern gehört (siehe Kasten).

Im Büro von Ursula Wyss

Einer, der seit Jahren sich und seinem Quartier bei den Behörden immer wieder Gehör verschafft, ist Erwin Pulfer. Er sitzt im Wohnzimmer seines Ein­familienhauses, von wo aus er Sicht auf die Familiengärten und die Aare hat. Er blättert einen Ordner durch, in dem er sämtliche Briefwechsel mit der Stadt, dem Kanton, dem RBS und Bernmobil aufbewahrt hat.

Der erste Brief ist datiert von 1994, gerichtet an den damaligen Gemeinderat Alfred Neukomm. Später folgten Briefe an Alexander Tschäppät, Barbara Egger, Alec von Graffenried und Ursula Wyss. Bei Letzterer durfte er vor zwei Monaten im Büro vorsprechen. Ein «fruchtbares Gespräch» sei das gewesen. Ein Behördenschreck sei er wegen der häufigen Korrespondenz nicht, sagt der 73-Jährige und muss selber etwas lachen. «Ich bin stets bemüht, meine Anliegen in freundlichem Ton vorzubringen», betont er.

Seit 1987 wohnt Erwin Pulfer mit seiner Frau hier. Seine Anliegen betreffen hauptsächlich die ÖV-Erschliessung des überschaubaren Löchliguts, das er wahlweise auch «vergessenes Quartier» oder «Mauerblümchen des Nordquartiers» nennt. Zwar fährt der RBS-Bus der Linie 36 (Breitenrain–Münchenbuchsee) im Viertelstundentakt beim Löchligut vorbei, doch nur werktags von 6 bis 19 Uhr. Später am Abend oder am Wochenende müssen die Anwohnerinnen und Anwohner zu Fuss zum Bahnhof Wankdorf gelangen. Oder sie fahren mit dem Auto in die Stadt, um ihre Einkäufe zu erledigen. «Das kann ja nicht im Sinn der rot-grünen Stadtregierung sein», sagt der pensionierte Architekt.