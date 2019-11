Der Fasnachtsbär legt sich zur Ruhe

Die Temperaturen sind gesunken. Höchste Zeit also, dass sich der Fasnachtsbär für den Winterschlaf bereit macht. Heute Montag – am 11.11. – wurde er um 11.11 Uhr zu seinem Winterlager im Käfigturm begleitet. Dort ruht er nun, vor Eindringlingen geschützt vom Fasnachtsschloss, das am Käfigturm hängt. Zum Start der Fasnacht 2020 am 27. Februar wird er befreit werden.