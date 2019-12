Der Hecht geht ins Kino

Die Bewohner der Siedlung Aumatt haben in ihrer Agenda einen Termin meist ganz dick angestrichen: das letzte Wochenende der Sommerferien. In diesen drei Tagen verwandelt sich der Dorfplatz in eine Piazza.

Stühle werden aufgestellt, eine Leinwand hochgezogen. Seit mittlerweile 29 Jahren findet in der Aumatt ein Open-Air-Kino statt. «Es ist eines der ältesten dieser Art», sagt Susanne Sturm, Präsidentin des Vereins Ciné Aumatt. Es bietet rund 220 Plätze und zieht Filmfans nicht nur aus der Siedlung selber an, sondern auch aus dem restlichen Gemeindegebiet und der Agglomeration Bern.