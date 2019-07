Der Kampf zurück in den Alltag

Es ist ein heisser Sommertag in Bellikon, einem überschaubaren Dorf im Kanton Aargau. Früher hätte Yannick Rebsamen bei diesem Wetter Fussball gespielt oder wäre in die Badi gegangen. Aber das liegt nicht mehr drin. Stattdessen ist er seit sechs Monaten Woche für Woche in der Rehaklinik Bellikon, die zur Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) gehört.