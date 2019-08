Der Tag, an dem die Flammen alles nahmen

Der beissende Geruch ist das Erste, was Kanis Kohler wahrnimmt. Verbranntes Holz, Russ, ein rauer, stechender Gestank, der ihm entgegenschlägt. Als er sich umdreht, sieht er den Rauch. Wie eine dunkle Wolke, die alles umhüllt. Das Haus, in dem er aufgewachsen ist, steht in Flammen.